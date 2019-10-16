Engelli Hakları İzleme Komitesi’nden değerlendirme

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi (EHİK), "Engelsiz Tasarım" konulu gündem toplantısı yaparak yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. EHİK yönetim kurulu üyelerinden Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Yüksek Mimar Ümran Duman engelsiz tasarım konu başlığına yönelik bilgilendirmeler yaparak, herkesin eşit haklara sahip olduğu bu toplumda, halkın ortak kullanımındaki açık, yarı açık ve kapalı kamusal mekânlarda, hizmetin öncelikli bireylerin kullanıcılar arasında olduğunu unutulmaması gerektiği vurguladı. Kamusal mekânların tasarımı yapılırken herhangi bir grup için herhangi bir özel tasarım yapılmadan farklı fiziksel özelliklere ve/veya farklı engellere sahip grupların kullanımının sağlanmasına olanak tanıyan tasarımlar yapmayı amaçlamak gerektiğini belirten Ümran Duman, bu amaca yönelik tasarım yapıldığında engelli bireyleri toplumla bütünleştirmenin mümkün olduğunu belirtti. Yüksek Mimar Ümran Duman; "Engellilerin kullanıcı kitlesi içerisine dâhil eden tasarımcılar ulaşım, dolaşım ve erişimi sağlamak için sadece engelliler için tasarımlarda kullanılmak üzere belirlenmiş yasa ve standartları kaynak olarak kullanmalı. Bu yasa ve standartlar birçok ülkede olduğu gibi gelişmeye devam eden Kuzey Kıbrıs'ın yasalarında da bulunmaktadır" dedi.