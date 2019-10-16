Galibiyet istedi

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak olan Adanaspor hazırlıklarını sürdürüyor.Tecrübeli teknik adam İpekoğlu, Adanaspor ile pazar günü taraftarların önünde ilk resmi karşılaşmaya çıkacağını bu yüzden büyük heyecan yaşadığını belirtti.İPEKOĞLU, Adanaspor'u hak ettiği yere getireceklerini belirterek,ifadelerini kullandı. Öte yandan morallerin yüksek olduğu antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.