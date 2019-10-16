Galibiyet istedi

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FF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak olan Adanaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncubeyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde yaptığı çalışmada moralli göründü.
Tecrübeli teknik adam İpekoğlu, Adanaspor ile pazar günü taraftarların önünde ilk resmi karşılaşmaya çıkacağını bu yüzden büyük heyecan yaşadığını belirtti.
TARAFTARLARIMIZ PAZAR GÜNÜ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN
İPEKOĞLU, Adanaspor'u hak ettiği yere getireceklerini belirterek, "Milli maç arasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bir çıkış yakalamak istiyoruz. Buna İstanbul maçıyla başlayacağız. Bu konuda futbolcularıma güvenim tam. Burada oyuncularım teknik heyet kadar taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Takımlarına yalnız bırakmasınlar ve desteklesinler"
ifadelerini kullandı. Öte yandan morallerin yüksek olduğu antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu. Ümit Milli Takım kampından dönen İrfan Can Eğribayat takımla birlikte çalışmalarına başladı.