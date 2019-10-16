Gerekirse askeri kamuflaj da giyeriz

BUGÜN NELER OLDU

bağlı Eğitim Bir-Sen ve Sağlık-Sen Gaziantep Şube başkan ve yöneticileri Suriye sınırında görev yapan askeri personel, emniyet ve sağlık personelleri ve diğer kamu çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu. TSK'nın güney sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken Memur Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, Karkamış Sınır kapısında görev yapan askerlerimiz, polislerimiz, sağlık çalışanlarımız ve tüm kamu görevlilerine yönelik moral ziyareti gerçekleştirdi. Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı, gümrük kapısındaki makamında bir araya geldiği sendika temsilcilerine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Sivil toplum kuruluşlarımızın böyle bir ortamda güvenlik güçlerimizi ve kamu çalışanlarımızı ziyaret ederek moral vermelerini önemsiyoruz" dedi. Sınırda görev yapan çalışanlara baklava ikramında bulunan sendika yöneticileri adına konuşan Ahmet Gök, "Buradaki sağlık çalışanlarını ziyaret ederken 112 kıyafeti giydik, gerektiğinde askeri kamuflaj giymeye de hazırız. Memur-Sen ailesinin askerimizin yanında ve her an cephede ülkemizin varlığına ve birliğine göz diken terör örgütlerine karşı savaşmaya hazırız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diye konuştu.