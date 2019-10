İşte utanç listesi

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş (Bir şeyin içine başka madde katma) yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürün kamuoyuna açıklandı. Sahtekar firmaların isimlerini listede gören vatandaşlar hem şaşırdı hem de tedirgin oldu.Bakanlığın açıklamasına göre; Adana'da birçok yere et ve et ürünleri satışı yapan Ayazlar Et göze çarptı. Ayazlar Et'in farklı merkezlerde satışa sunulan sucuk ürünlerinde karışım (baş eti) tespit edildi. Ayrıca Nurs Lokman Hekim olarak bilinen bitkisel ilaçlar da da insan sağlığına zararlı karışımlara rastlandı. Listedeki bazı firmalar da şöyle: Gazipaşa Bulvarı Yaprak Döner (kanatlı eti), Sarıçam merkezli GAPÇAY, Ökmenler Gıda'ya ait et ürünleri (kanatlı eti), Pozantı Taşpınar Tesisleri, Kurttepe Piknik Restoran, Bol Kepçe Kebap Ramazan Usta, Dürüm House. Geçtiğimiz yıllarda da yaşanan bu durum Adanalıları tedirgin etti. İşçi emeklisi Fevzi Kalender (63), Bu tür vicdansızlara gerekli cezaların verilmesini istiyoruz. Yetkililer insanların sağlıyla oynayan bu sahtekarların işyerlerinin mühürlesinler ve uzun süre de kapatsınlar" derken, terzi Eshat Aygün ise (47), "Genellikle bildiğimiz yerlerden ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Ama ailemizle dışarıda yediğimiz yemeği nasıl anlayacağız? Tedirgin oluyoruz" dedi.Cezaların caydırıcılığı olmadığı için yapanın yanına kar kaldığı söyleyen emekli öğretmen Turgut Çukurova 'da (62), "Adana'da maalesef bu olaylarla hep karşılaşılıyor. Buraları daha önce denetleyen kişilerin de sorumluluğu var. Bakanlık bu işyerlerini internet sitelerinden teşhir ediyor. Bence bakanlık bununla yetinmeyip bu işyerlerinin kapılarına teşhir levhaları takmalılar" diye konuştu.Et ve Süt Ürünleri, Ermezler Gıda, Gazioğlu Döner, Geyda Gıda, Gökçeli Kafe (Kışla ve Serinevler), Kurttepe Piknik Restorant, Muzaffer Arslan Adana Kebap, Net Döner, Osmanlı Döner (Kenan Evren Şubesi), Ökmen Et Pazarı, Planet Kafe, Tuğra Haf. Taş. Nakliyat, Yaprak Döner Salonu, Taşpınar Tesisleri, Altunkaya Uzay Tur. Dora Et, Mert Kasabı, Karboğazı Et Sucukları, Öztekir Sucuk, Vizyon Restoran, Gap Çay Gıda, Ulaş Yıldırım, Acar Döner House, Adabey İskender Döner, Affan Kafeterya Döner, Altun şiş Restoran, Arı Et ve Et Ürünleri, Ayazlar Et Ürünleri, Bol Kepçe Kebap Ramazan Usta, Çarşı Fırat Kafe, ÇD Döner Ayşe Gültekin, Dene-Gör Döner, Doy Doy Döner, Dürüm House, Ferhat Engez, İlhan Kebap Salonu, Ocakbaşı Abbas'ın Yeri, Vahyettin şeren, Yeni Mizan Tavukçuluk, Bereket Ciğer, Derla Kebap ve Lahmacun Salonu, Erol Kaya, Ferah Kebap ve Lahmacun Salonu, Gülpi Pide ve Lahmacun Salonu, İmirler Kebap ve Döner, Öncü Kebap ve Lahmacun Salonu, Uğur Market, Ustam Kebap ve Lahmacun Salonu, Uludağlar Tarım, Ereli Gıda Pazarlama, Nurs Lokman Hekim ve Vitamin Diyarı Kozmetik.listesinde Mersin'de faaliyet gösteren kasaplardan alınan numunelerde sucuk etinde at eti ve benzeri yasaklı ürünlere rastlandı. Böğrüeğri Yayla Sucukları, Ashab-ı Kehf Sucukları, Isıl İşlem Görmüş Sucuk'ta baş eti tespit edildi. Kanbal Et ve Et Ürünleri, Kasım Kanbal Sucuklarında at eti çıktı. Nur Tavukçuluk ve Akkapı İşibol Isıl İşlem Görmüş Sucuklarında at eti ve kanatlı ete rastlandı. Yüksel Et Market ve Görşah Yemekçilik Gıda, Tem. Tur. Pet. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nde at eti belirlendi. Tarsus Kasapları Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.ile Kasap Adnan'ın Yeri'nde baş eti tespit edildi.Bakanlığının açıkladığı tağsişli ürün listesinde Gaziantep'ten 6 firmaya ait 22 üründe sahtecilik yapıldığı açıklandı. Listenin başında 2 ayrı yağ markasındaki 11 ayrı ürünle Pekmezler Yağ, Sabun ve Pamuk Sanayi A.Ş. geliyor. Firmaya ait Pekyağ ve Nergiz markalarıyla satışa sunulan Ayçiçek yağında başka tohum yağları tespit edildi. Yine Gaziantep'te Ayçiçek yağı üretimi yapan Hasyalçın firmasının da Hasyağ markasıyla ürettiği 7 ayrı zeytinyağı ürününde başka tohum yağları kullanıldığını gösteren "yağ asileri kompozisyonu, sterol kompozisyonu" tespit edildi. İlkyıldız markasıyla üretim yapan Şükrüoğlu Gıda A.Ş firmasının da ürünlerinde aynı durum tespit edilirken, Oycan markasıyla üretim yapan Mahmut Oyucu firması da sahtekarlık yapanlar arasında yer aldı. Gaziantep'in tarihi Karagöz semtinde faaliyet olan Gaziantep Suburcu Lokantasında ise tüketiciye et döneri olarak sunulan üründe kanatlı hayvan eti belirlendi.ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre Kahramanmaraş'ta 7 Firma Teşhir edildi. İşte O Kahramanmaraş Firmaları: Ezmeci Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti ne ait Akifoğlu Şekerleme markalı Fıstık Ezmesi ürünlerinde boya/gıda boyası bulunduğu belirlendi. Aynı listede Kahramanmaraş Keskes Döner, Küçük Konak Lokantası Org. Turizm Gıda Tem. Paz. San. Tic. Ltd. Şti'nde, Öz Dürümcübaşı'nda, Öztuğ Ocakbaşı'nda, ve Yağmur Et Tanzim Kırmızı Parça Et'de kanatlı eti tespit edildi. Aksu Çırçır Prese Yağ iplik Tar.Hayv.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.ne ait Dalsu marka ayçiçek yağlarında başka tohum yağları ortaya çıktı.