Kahramanmaraş’ta silahlı saldırılar

BUGÜN NELER OLDU

Elbistan ve Göksun ilçelerinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Alınan bilgiye göre, geçen hafta Elbistan ilçesinde bir araçtan yapılan silahlı saldırıda Şener Barut'un hayatını kaybetmesinin ardından Göksun ilçesinde de bir ticari araca yapılan saldırıda ağır yaralanan ticari taksi şoförü Güngör Köleli (68), tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.Böylece aynı kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Elbistan ilçesinde geçen hafta bir araçtan yapılan silahlı saldırıda Şener Barut hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir ticari taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner ve Akın Barut ve ticari taksi sürücüsü Güngör Köleli yaralanmıştı.