Melih ABİ: Pazar yeri artık trafiği kitliyor çözüm bulun

BUGÜN NELER OLDU

Yeşilyurt Mahallesinde kurulan Salı pazarını bilmeyen yoktur.Pazar 30 yıl önce başladı kurulmaya.Belki daha fazladır!O zamanlar trafik bu kadar yoğun değildi.Hala kuruluyor ama.Ama bu pazar artık trafiği felç ediyor!10 ay önce orada açılışı da olan bir semt pazarı yapıldı.Ama hala hizmete girmedi.Açılışı yapılan yer neden hizmete girmez?Eksikse neden açılış yaptınız?Açın şu pazar yerini trafik rahatlasın.İnsanlar da adam gibi alışverişini yapsın!Sokak da trafiğe kapanmasın.Bu yüzden pazarları orada itiş kakış oluyor.Önemli bir olay çıkarsa sorumlusu siz olacaksınız!Anladınız mı?en gelişen ve en büyük mahallelerinden olan Kırklarsırtı Mahallesinde en işlek yollardan 6 yola kasis yapılması isteniyor.Kırklarsırtı Mahallesi 2652 sokak üzerinde 6 yolun kesiştiğini belirten mahalle sakinleri "Bu yol güzergahında Ayşe mirici ilk ve ortaokulu var.Ayrıca çevrede liseler var.Bu nedenle yol hem araç hem de yaya trafiğinde yoğunluk yaşıyor.Araçlar hızlı gidiyor.Işık olmadığı için kavşakta herkes kafasına göre gidiyor.Sık sık da kazalar oluyor.Belediye ve Trafik ekiplerinin buraya el atması lazım!" Bi kere ışık da şart!Kasis yapılarak araçların daha yavaş gitmesi sağlanabilir!Başkan!Mahalle sakinlerinin isteklerine kulak ver!Kaza olmadan, kimsenin canı yanmadan meseleyi çöz!O kasis belki de hayat kurtaracak.