Mezun olmadan iş buluyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksekokulu (İMYO) Otomotiv Bölümü öğrencileri, İş Dünyasıyla Entegrasyon (İDE) eğitimi kapsamında aldıkları eğitimle mezun olmadan işe yerleşme şansı yakalıyor. Sektörün teknik eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla teorik ve pratik eğitimlerin verildiği İMYO Otomotiv Bölümündeki öğrenciler, çok fazla iş arama kaygısı taşımıyor. Aldıkları teorik eğitimi, İDE kapsamında firmalarda pratiğe dökme şansı yakalayan gençler, mesleğin inceliklerini öğrenerek iş hayatına ilk adımlarını atıyor. İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Mıstıkoğlu, otomotiv bölümünde şu anda 137 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.