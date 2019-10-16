Osmaniyeli güreşçi balkan şampiyonu oldu

BUGÜN NELER OLDU

smaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Nurşat Taşçı, Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 85 kiloda altın madalya sahibi oldu.Loğoğlu, "Nurşat kardeşimizin başarısıyla gurur duyduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı birincilikle göndere çektirdiler. Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız, Rıza Kayaalp abilerinin izinden gidiyorlar. Güreş Eğitim Merkezimizden daha nice başarılı sporcular çıkacaktır.ifadelerini kullandı.