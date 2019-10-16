‘Pazar Sokağı’ cazibe merkezi oluyor

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Belediyesi, Mersin'de uzun yıllar terör girişimleri ve gösterilerinin ana noktalarından biri olarak tanınan, halk arasında 'Pazar Sokağı' olarak bilinen Şevket Sümer ve Hal mahalleleri arasındaki 142. Caddeyi baştan sonra yenileyerek cazibe merkezi yapıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Basit yenileme değil. Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olan bir işten söz ediyoruz" dedi. Akdeniz Belediyesi, Şevket Sümer Mahallesi'ne yeni ve modern bir pazar yeri ile her yönüyle estetik zenginlik ve görselliğe sahip bir cadde kazandırıyor. Şevket Sümer ile Hal Mahallesi sınırını belirleyen 142. Cadde üzerinde başlayan "Cephe İyileştirme ve Pazar Sokağı Çevre Düzenleme Projesi" kapsamındaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Akdeniz Belediyesinin 'Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde Cephe İyileştirme ve Pazar Sokağı Çevre Düzenleme Projesi' kapsamında, 31 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ihalenin ardından 2 Temmuz 2019 tarihinde 3 milyon 525 bin 578 TL tutarında sözleşme imzalanarak 3 Temmuz 2019'da yer teslimi yapıldı. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) "Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesi" kapsamında çevre düzenleme çalışmalarına hibe desteği verdiği projede, cephe iyileştirme çalışmaları ise Akdeniz Belediyesi tarafından karşılanıyor. Dekoratif çöp kovaları ve ahşap saksılar içinde peyzaj çalışması yapılarak sokak estetiği yenilenecek. Cadde gün içerisinde trafiğe kapatılacak.