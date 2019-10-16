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SANKO’dan kan bağışı

Giriş Tarihi: 16.10.2019
SANKO’dan kan bağışı
SANKO Holding'in Adıyaman'daki yatırımlarından Sanko Tekstil İşletmeleri yönetici ve çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kan bağışı yaptı. Sanko Tekstil İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan, SANKO Holding ve Konukoğlu ailesinin toplumsal duyarlılığa hassasiyet gösterdiğini belirtti. Ülkenin güvenliği, milletin birlik ve dirliğini sağlamada toplumsal dayanışmanın büyük rol oynadığına vurgu yapan Özhan, "Onursal Başkanımız Abdulkadir Konukoğlu'nun da ifade ettikleri gibi devlet varsa biz varız. Devlet milleti için, millet bugünler için var. Arkadaşlarımız da aynı düşünceden hareketle kan bağışına yoğun ilgi gösterdi" dedi.
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SANKO’dan kan bağışı
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