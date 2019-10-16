Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Mahmut Demirtaş yatırımları konuştu

Vali Mahmut Demirtaş yatırımları konuştu

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Vali Mahmut Demirtaş yatırımları konuştu
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ardından ilçelerin genel durumunu ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek amacıyla kaymakamlarla bir araya geldi. Vali Demirtaş'ın başkanlığında ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; ilçelerde güvenliği sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar ile ilçelere gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında Vali Demirtaş'a bilgiler verildi. Aldığı bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunan Vali Demirtaş; ilçelerde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek tüm kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması gerektiğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Mahmut Demirtaş yatırımları konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN