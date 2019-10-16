Vali Mahmut Demirtaş yatırımları konuştu

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ardından ilçelerin genel durumunu ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek amacıyla kaymakamlarla bir araya geldi. Vali Demirtaş'ın başkanlığında ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; ilçelerde güvenliği sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar ile ilçelere gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında Vali Demirtaş'a bilgiler verildi. Aldığı bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunan Vali Demirtaş; ilçelerde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek tüm kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması gerektiğini belirtti.