12. Başkanlık Turnuvası başladı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12.Başkanlık Turnuvası, İnayet Topçuoğlu Hastanesi ile Ulaşım Daire Başkanlığı arasında yapılan futbol maçıyla başladı. Turnuvanın ilk düdüğünü Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu çaldı. Personeller arası dayanışma duygusunu artırmak amacıyla düzenlenen turnuvanın ilk maçında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, 12.Başkanlık Turnuvası'nda birimler arasındaki iletişimi geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, temel amaçlarının ise personeller arasındaki sinerjiyi arttırmak olduğuna dikkati çekti. Turnuva içerisinde futbolun yanında basketbol, voleybol ve masa tenisinin de yer alacağını belirten Efiloğlu, "Bu alanlarda birimlerimizde bulunan personellerimizle güzel müsabakalar yapacağımızı düşünüyoruz. Turnuva serimize futbolla başlıyoruz" diye konuştu.