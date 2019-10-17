29 yıldır aranan teröristi jandarma ikna etti Avrupa’dan Türkiye’ye gelip teslim oldu

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Elbistan ilçesinden 29 yıldır Silahlı Terör örgütü TKİP üye olmak suçundan aranan ve Avrupa'da yaşayan İ.G (50) Jandarmanın telefonla ulaşarak yaptığı ikna çalışması sonucu Türkiye'ye gelerek teslim oldu. Haklarında yasa dışı çeşitli silahlı örgütlere üye olmak suçundan aranan kişilere ulaşarak ikna edip teslim olmaları için çalışma yürüten Kahramanmaraş il jandarma Komutanlığı Elbistan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan İ.G 'nin Avrupa'da yaşadığını tespit etti. Tanıyanlardan telefon numarasına ulaşan Jandarmanın İkna timinde görevli bir yüzbaşı İ.G ile irtibat kurdu. İ.G (50) ' ye Türkiye'ye gelip teslim olması halinde iyi hal indiriminden yararlanacağını ve devletin kendisine her türlü yardımı yapacağını söyledi. Jandarma Yüzbaşının 1 ay boyunca sık aralıkla konuştuğu İ.G sonunda ikna olup teslim olmaya karar verdi. Yaşadığı Avrupa ülkesinden gelen İ.G 'yi Türkiye'ye girişte karşılayan ekip onu Kahramanmaraş'a getirdi. Hakkında hazırlanan evrakla Savcılığına götürülen İ.G çıkarıldığı mahkemede hakkında ki Yakalama kararı kaldırılırken kendisi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme çıkışında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına giderek görevlilere teşekkür eden İ.G ''29 yıldır ülkeme, toprağıma hasret kaldım. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan (29) yıl arandım. Ülkeme dönmeyi çok istedim ama çok ceza alacağımı söyledikleri için korktum, Jandarma bana ulaşarak hasretini çektiğim topraklarıma tekrardan kavuşmamı sağladı. Ben buradan benim durumumda olanlara seslenmek istiyorum: Devletim bana sahip çıktı. Bende Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşıyım. Devletin adaletine sığının, sizin de hasretiniz sona ersin" dedi.