Diyabet hastalarının kemik ve eklem sorunları anlatıldı

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Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Tınazlı diyabet hastalığının neden olduğu sağlık sorunları hakkında bilgi verdi. Tınazlı, diyabetik hastalarda çok çeşitli kas ve iskelet sistemi bozukluklarının olabileceğini, bu bozuklukların hastalarda bazı fonksiyon bozuklukları yaratabildiğini, bu fonksiyon bozukluklarının hastaların tedavisinde çok önemli olan egzersiz programlarının da uygulanmasında sorunlar yaratarak tedaviyi olumsuz yönde etkilediğini ve ayni zamanda bu durumun kişilerin yaşam kalitesini de düşürdüğünü belirtti. Eklem ve kemik sorunlarının birçoğu diyabetik olmayan kişilerde görülebilse bile bu sorunların çoğunlukla diyabetik hastalarda daha sık görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Mehtap Tınazlı, bu durumların diyabetiklerde daha sık görülebildiğini fakat sadece diyabete özgü durum olmadığını belirtti. Diyabetik hastalarda kas ve iskelet bozukluklarının tanısının klinik bulgularla konulduğunu söyleyen Doç. Dr. Mehtap Tınazlı, henüz özel tedavileri de olmadığını belirtti.