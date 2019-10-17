Dört Kazak ressamdan Modern Sanat için özel sergi

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sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol'un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları Andrey Orazbeyev'in 90 eserinin bulunduğu ve toplamda 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi Kazakistanlı sanatçılar Gania Chagataeva, Meldekhan Kassymbek, Nurlan Shilibaev, Sadir Kairbay ve Renat Yelubaev'a ait 25 çalışmadan oluşan karma resim sergisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açıldı. Bakan Tolga Atakan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel tarafından Kaza-kistanlı kişisel resim sergisi sanatçıları; Andrey Orazbayev'e Gümüş Anahtar onur ödülü ve Uluslararası Resim Ustaları Uluğ Beg ödülü, Sanatçı Galymzhan Suyuno'ya, Sanatçı Turar Tulayev'e Gümüş Anahtar Onur Ödülü, sanatçı Sultan Amanzhol'a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev'in anısına sergiye eserleri ile katılan Kazakistanlı sanatçılar Nurlan Shilibayev, Ganiya Chagatayeva, Meldekhan Kassymbek, Sadir Karibay ve Renat Yelubayev'e Teşekkür belgeleri takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi.