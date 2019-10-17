Erdemli’de orman yangını

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ormanlık arazide çıkan yangına 10 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale ediliyor. Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesi Şaar Koruklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere 10 arazöz ve 3 su tankı ile müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri de destek verdi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, yangın nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kısmen kontrol altına alındığını belirten Kula, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildiğini bildirdi.