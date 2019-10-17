Genç Kızılaycılar huzurevinde

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi öğrencileri Genç Kızılay Ailesi, Huzurevi'nde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiler. Ziyarette yaşlıların ellerini öpüp hayır duasını alan 70 kişilik Genç Kızılay ekibi, anlamlı bir etkinliğin altına daha imza attılar. Huzurevi sakinlerine torunları gibi şefkat gösteren genç Kızılaycılar, gitar eşliğinde nostaljik şarkıları söyledi. Yaşlıları şarkıları ile uzun yıllar öncesine götüren gençler, opera dinletisi de sundu. Hilali Ahmer Kadınlar Merkezinin yaptığı Kızılay çiçeklerinin benzerinden broşlar yapıp yaşlılara hediye eden gençler, yaşlılara duygu dolu anlar yaşattılar.