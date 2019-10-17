Göğüs ağrısıyla gitti kalp krizi geçirdiği anlaşıldı

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göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalp ameliyatı olan hasta kendine gelince hastanede doğum gününü kutladı. Adana'da gıda sektöründe işletmecilik yapan Hıdır Bozkurt, Eylül ayı başında göğüs ağrısı şikayetiyle Acıbadem Adana Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerle kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bozkurt, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bülent Bolat tarafından anjiyografi işlemine alındı. Anjiyo işlemi sonucunda Bozkurt'a 'kritik koroner arter hastalığı' tanısı konuldu. Tanı sonrasında hastanenin Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Ortak Konseyi, hastanın Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bülent Bolat liderliğinde acilen operasyona alınması gerektiğinde karar kıldı. Ani ölüm riski taşıyan hastanın üç damarına by-pass operasyonu yapıldı.