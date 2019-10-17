Gültak’a ‘spora destek ödülü’

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GENÇLIK ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından gerçekleşen, 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında "Yılın En'leri" ödüllerini Mersin'de düzenlenen törenle aldı. Törende, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, amatör spora ve sporculara katkılarından dolayı ödülünü, Vali Ali İhsan Su'nun elinden alırken, Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok da Amatör Spor Özel ödülüne layık görüldü. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Yılın Enleri" ödül törenine katılım yüksek oldu. TÖRENDE ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece alan milli sporcular, teknik adamlar, kulüpler ile amatör spor kulüplerine destek veren kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine kupa ve plaketleri, törene katılan il protokolü tarafından takdim edildi. Törende, kentte amatör spor kulüplerine ve sporculara verdiği katkı ve desteklerden dolayı Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'a "Yılın Enleri" ödülü verildi.