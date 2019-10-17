Karadeniz zorlu geçecek

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Karadeniz deplasmanında'a konuk olacakzorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık ve güçlenme çalışmaları yapıldı.Rumen teknik adam zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un çıkış içerisinde olan bir rakip olduğunun altını çizen Marius Sumudica,şeklinde konuştu. Bu arada antrenmanda çift kale maç yapan kırmızı-siyahlı ekipte futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.