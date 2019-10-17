Karadeniz zorlu geçecek

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üper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Karadeniz deplasmanında Trabzonspor
'a konuk olacak Gazianep FK
zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetimde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık ve güçlenme çalışmaları yapıldı.
TAKIMIMA GÜVENİM TAM
Rumen teknik adam zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Milli maç arasını iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Önümüzde güçlü bir takımla yapacağımız 90 dakika var. Maça iyi konsantre olursak ve güzel bir mücadele ortaya koyarsak istediğimiz sonucu alırız. Bu konuda oyuncularıma güvenim tam"
ifadelerini kullandı.
MORALLER YERİNDE
Trabzonspor'un çıkış içerisinde olan bir rakip olduğunun altını çizen Marius Sumudica, "Bizim de gücümüz ortada. Arada çok sıkı hazırlandık. Eksiklerimizi giderdik. Ben bu maçtan umutluyum"
şeklinde konuştu. Bu arada antrenmanda çift kale maç yapan kırmızı-siyahlı ekipte futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.