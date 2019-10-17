Kocaispir: Adana’da en iyi yol Yüreğir’de olacak

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin yol sorununu çözmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Yüreğir'de girilmedik mahalle ve sokak bırakmamak için ekipleri seferber eden Başkan Kocaispir, "'Yol çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ciddi bir asfalt alımı gerçekleştirdik. 2020 yatırım programımızda bu alımlarımız artarak devam edecek. Vatandaşlarımızı kışın çamurdan, yazın ise tozdan ve çukurlardan kurtaracağız. Yüreğir Adana'nın yolları en iyi olan ilçesi olacak"' dedi. Yüreğir'de farklı noktalarda ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Kocaişpir, ''Ekiplerimiz bir taraftan yeni yollar açarken, bir taraftan da asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor. 6 ayrı ekip yollarda parça bakım ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz 35 ayrı mahallede parça bakım ve yama çalışmalarını tamamlarken 9 ayrı mahallede ise asfalt kaplama çalışması yaptılar. Önümüzdeki günlerde ilk etapta 18 ayrı mahallemizde asfalt kaplama çalışması yapacağız. Çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek.'' şeklinde konuştu.