Melih ABİ: Yaya yolu zaten dar çimler iyice daraltmış

BUGÜN NELER OLDU

Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidinin yaya yolu var ama çok dar!Bir de duvardan çimler sarkmış.Belki görsel olsun diye zamanında ekilmiş.Ama bakımsızlıktan bu hale gelmiş.Yayalar oradan geçerken zorlanıyor.Yaya yolu zaten dar!Bu otlar da iyice yolu daraltmış.Bakın şuralara kardeşim.Vatandaşa eziyet çektirmeyin!Hava atmayı bırakın!Hadi bakalım işinizi yapın da görelim sizi!Belediyesi tarafından 100. Yıl'da yaptırılan kafeler atıl kaldı.Önceki dönem belediye başkanı Şevket Can, tarafından yaptırılan kafeler bir türlü açılamadı.Haluk Bozdoğan da buraları açamadı.Kafelerin içi ve etrafı pislik içinde.Belediyenin bu iki kafeyi en kısa zamanda kiraya vermesi ya da İmar Şirketi işleterek hizmete açması isteniyor.Hizmet hizmettir.Daha önceki dönemde yapılmış olması ve hizmete girmemesi önemli değil.Halk istiyor!Hadi bakalım Haluk Başkan icraatını görelim.