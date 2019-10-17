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Melih ABİ: zaten dar çimler iyice daraltmış

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Melih ABİ: Yaya yolu zaten dar çimler iyice daraltmış
Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidinin yaya yolu var ama çok dar!
Bir de duvardan çimler sarkmış.
Belki görsel olsun diye zamanında ekilmiş.
Ama bakımsızlıktan bu hale gelmiş.
Yayalar oradan geçerken zorlanıyor.
Yaya yolu zaten dar!
Bu otlar da iyice yolu daraltmış.
Bakın şuralara kardeşim.
Vatandaşa eziyet çektirmeyin!
Hava atmayı bırakın!
Hadi bakalım işinizi yapın da görelim sizi!

100. Yıldaki kafeler ne zaman açılacak?

TARSUS Belediyesi tarafından 100. Yıl'da yaptırılan kafeler atıl kaldı.
Önceki dönem belediye başkanı Şevket Can, tarafından yaptırılan kafeler bir türlü açılamadı.
Haluk Bozdoğan da buraları açamadı.
Kafelerin içi ve etrafı pislik içinde.
Belediyenin bu iki kafeyi en kısa zamanda kiraya vermesi ya da İmar Şirketi işleterek hizmete açması isteniyor.
Hizmet hizmettir.
Daha önceki dönemde yapılmış olması ve hizmete girmemesi önemli değil.
Halk istiyor!
Hadi bakalım Haluk Başkan icraatını görelim.
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Melih ABİ: Yaya yolu zaten dar çimler iyice daraltmış
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