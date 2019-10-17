Niğde’de 2 çeşit yerli patates hasadı yapıldı

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ve milli tohumlar 'Onaran ve Nam' ithal tohumlara göre 2 buçuk kat daha fazla verim sağladı. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 10 yerli ve milli patates tohumundan Onaran ve Namın geniş alandaki demonstrasyon ekiminin hasadı gerçekleştirildi. Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler köyünde yapılan hasat sonrası yerli ve milli tohumun verim artışı sağladığı gibi patates hastalıklarına da daha dayanıklı olduğu gözlemledi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak; "Enstitümüzün 2015 yılından bu yana yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde 10 tane yerli ve milli çeşidimizi ülke tarımına kazandırdık, 2 çeşidimiz de tescil aşamasındadır. Şu anda yaptığımız tüm çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle sürdürülmektedir. Biz çeşitlerimizi geliştirdikten sonra geniş alanda performanslarını görmek amacıyla üreticilerimize demonstrasyon amacıyla tohumluk veriyoruz ve geniş alanda bu çeşitlerimizin performanslarını görüyoruz" dedi. Pırlak, "Şu anda Niğde Çiftlik Şeyhler köyünde üreticimizin tarlasındayız ve üreticimiz sadece taban gübresi kullandığını beyan ederek yaklaşık 7.5 ton verime ulaştı. İfade ettiği üzere ilk defa tarlasında bu kadar yüksek verime ulaştığını söylüyor" dedi.