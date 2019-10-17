Seyhan Belediyesi’nde taciz skandalı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da Seyhan Belediyesi taciz skandalıyla çalkalanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı iken Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne getirilen F.T.'nin yanında çalışan ve kadın memur G.yi taciz ettiği iddia edildi. Tacize uğrayan genç kadın sağlık ocağında 7 günlük iş göremez raporu aldı. Seyhan Belediyesi olayla ilgili soruşturma açtığı ve F.T.'yi ise görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.İddiaya göre taciz olayı 23 Eylül'de yaşandı. Seyhan Belediyesi'nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü F. T., Adana'ya bir süre önce geldiği öğrenilen G.'ye iş verimini artırmak bahanesiyle dışarı çıkartıp otomobiline bindirerek üniversiteye yakın bölgede kafeye götürdü. Bir süre sohbet eden F.T., kadın memurun elini tutarak tacizde bulundu. Bir anda neye uğradığını şaşıran G. tepki verdi belediyeye dönmek istediğini söyledi.Bunun üzerine F.T., genç kadını otomobile bindirip belediyeyle doğru hareket ettikleri sırada aracı ıssız bir yere sürüp zorla öperek taciz etti. Müdürün elinden kurtulamayacağını anlayan görevli memur kadın hareket halindeki araçtan atlayarak canını zor kurtardı. Tacize uğrayan G. hemen Pınar Aile Sağlık Merkezine giderek muayene oldu ve doktor tarafından 7 gün iş göremez raporu verildi.Olayın ortaya çıkmasının ardından Seyhan Belediyesi müdür F.T. hakkında soruşturma açarken,. yerine ise başka birini görevlendirdi.