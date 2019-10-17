Yeni nesil lastikler görücüye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Adana ve Osmaniye'de bayiliği yürüten İspirler Otomotiv, Bridgestone'un yeni nesil lastikleri Turanza T005 ve Weather Control A005'i Adana'nın iş dünyasına tanıttı. İspirler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İspir ve eşi Seçil İspir'in ev sahipliğinde, Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel katılımıyla ATOSEV Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen lansman toplantısına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Demirel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Yakup Kutluca, Bridgestone Pazarlama Müdürü Erdem Çetin, Brisa Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Evren Bayraklılar ile çok sayıda seçkin davetli katıldı.