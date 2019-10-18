Adana kıyıları temizlendi

BUGÜN NELER OLDU

her geçen gün artan bir kirlilik tehdidi altında. Denizler de bu kirlilikten fazlasıyla etkileniyor. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de bu durum farklı değil. Dünyamızın yarınları ve gelecek nesiller için duyarlı yaklaşımı ile öne çıkan Bref markası, şimdi ülkemizin kıyıları için de harekete geçti. Bref, "Kıyılarda Temizlik Dalgası" adıyla çok özel bir proje başlattı. Bref'in başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, TÜDAV iş birliğinde Adana, İstanbul, İzmir ve Samsun'da kıyı temizliği gerçekleştirildi.