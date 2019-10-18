Altı Ocak Lisesi şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

dana'da Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü,kapsamında düzenlenenturnuvasındaşampiyon oldu. Ceyhan'daki 11 lisenin katılımıylahalı sahasında yapılan turnuvanın finalinde Şni 2-1 mağlup edenşampiyon oldu. Şampiyon takım oyuncularınabirer kol saati hediye etti. İkinci olanöğrencilerine detarafından kupa ve gümüş madalyaları verildi. Turnuvanın üçüncüsü Ceyhan Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı oyuncularına ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer tarafından kupa ve bronz madalyaları takdim edildi.