Hatay’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB), Hatay Sanayici İş İnsanları Derneği (HASİAD), TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Hatay Gazeteciler Cemiyeti, Türk Eğitim-Sen, Hak-İş, Türk-İş, Memur-Sen, Bayındır Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen yaptıkları ortak açıklama ile Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi. ATSO'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan ATSO Başkan Vekili Ali Özbuğday, Türkiye'nin, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekâtı başlattığını belirtti.