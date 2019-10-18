Melih ABİ: Yağmur yağdı alt yapı çalışması başladı

BUGÜN NELER OLDU

Akkapı Mahallesi'nde 12292 sokak.Alt yapı çalışması yapılmış.Ama yeni başlamış!İyi de kardeşim havalar soğudu.Yağmurlar da başladı.Koca yaz ne yaptınız?Madem öyle alt yapı çalışmasını yaz aylarında yapsaydınız.Sokak baştan sona böyle.Çocuklar çamurdan okula gidemiyor.Birkaç sokak daha böyle!Hızlandırın çalışmalarınızı da.İnsanlar mağdur olmasın.Çocuklar çamura batmasın.Hadi bakalım çalışın biraz, çalışın!Kaymakamlığının önünde ahtapot gibi bir yol var.Bu yol Adana ile Mersin Caddelerinin de yan yana uzandığı ve orta refüjü ile birleşince 6 yolu birbirine bağlayan bir yer.Yani aynı ahtapot gibi.Emekli meslektaşımız Mehmet Yaşot, "Ben burada karşıdan karşıya geçerken bastonuma yaslanıp geçmeye çalışıyorum.Ama araçlardan geçemiyorum.Hep karşıya nasıl geçeceğim diye düşünürüm.Yaya geçidi var.Araç sürücüleri yayaları görünce mutlaka duracaktır.Şimdi kural böyle.Bu kurala uyan var, uymayan var.Geçenlerde geçerken işaret ettim de araçlar durdu.Yoksa durmayan çok.Bazı araç sürücüleri kanun ve yasa dinlemiyor.Biz yaşlılara her araç sürücüsünün yol vermesi lazım" diyor.Araç sayısı çok.Yaşlılarımıza yol verelim, özellikle yaya geçitlerinde mutlaka duralım.Ceza yersiniz ama ondan da önemlisi Allah korusun bir insanın hayatına mal olabilirsiniz.Anlaşıldı mı arkadaşlar?