ME.Ü’de Tarih Topluluğu Güz Konferansları düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından düzenlenen Güz Konferansları kapsamında Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi C Salonunda, "Tarihten Sosyolojiye, Sosyolojiden Tarihe, Yöntemsel Bir Deneme" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Konferansa akademik personel ve öğrenciler katıldı. Açılış Konuşmasını yapan Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Şerife Yorulmaz, "Sosyal bilimlerin temel araştırma konusu insandır ve insan gibi değişken bir varlığın söz konusu olduğu bir konuda sabit bir çıkarımın yapılıp yapılmayacağı ve bir genellemeye varılıp varılmayacağı tartışmalıdır. Tarihin işleyişinde de bu böyledir. E.H. Carr'a göre tarihten önce tarihçiyi incelemek gerek, tarihçiyi incelemeden önce de onun tarihi ve toplumsal çerçevesini incelemek gerekir. Çünkü tarihçi bir birey olarak, hem tarihin hem de toplumun ürünüdür. Tarihçi sadece geçmiş olanla ve bitmiş olanla ilgilenmez. Tarihçi, tarihten edindiği tecrübelere dayanarak öngörüde bulunur" dedi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Azman, " Tarihten Sosyolojiye, Sosyolojiden Tarihe, Yöntemsel Bir Deneme" konulu sunumuyla tarih ve sosyoloji araştırmalarının geçmişten günümüze birbiriyle olan ilişkisi ve birbirine etkileri hakkında bilgiler verdi.