Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Miniklere trafik eğitimi verildi

Miniklere trafik eğitimi verildi

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Miniklere trafik eğitimi verildi
MERSİN'İN Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında, 4-6 yaş grubu arasındaki öğrencilere trafik eğitimi verildi. Müftülük Konferans Salonunda Kuran kursuna devam eden yaklaşık 15 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen eğitimde, genel trafik kuralları hakkında slayt gösteri eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Ardından eğitimin sonunda öğrencilere trafik dedektifliği kartı ile boyama kitabı dağıtıldı. Eğitimlerin devam edeceğini söyleyen görevliler, hedeflerinin Bozyazı genelindeki tüm 4-6 yaş gurubu, ilk ve ortaokul öğrencilerinin daha bilinçli yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Miniklere trafik eğitimi verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN