Sağlık meslek öğrencilerine oryantasyon eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, üniversiteye adaptasyon sürecinde rehberlik yapmak amacıyla "Oryantasyon Eğitimi" düzenlendi. Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Konser Salonunda düzenlenen eğitime Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yıldırım Yaroğlu ve Öğr. Gör. Sevinç Apaydın, Yüksekokul Sekreteri Ümmüye Güleç Duymaz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile birinci sınıf öğrencileri katıldı.