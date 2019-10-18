Şahika Mersin’de rekor için dalacak

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Spor Kulübü sporcusu, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste, 100 metre su altından gitmeyi hedefliyor. Ercümen, rekor denemesi için buzul döneminden kalıntılar taşıyan, dünyanın en özel yerlerinden biri olan, Mersin'inilçesinde bulunan'nı tercih etti. Milli sporcu, mağarada rekor kırmak kendisinde klostrofobiye yakın duygular uyandırsa da, Türkiye için sıra dışı bir rekor kırmak istediğini ve inandıktan sonra her limitin aşılabileceğini söyledi. Ercümen,dedi.