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Şahika ’de rekor için dalacak

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için, buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindere Mağarası’na dalacak

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Şahika Mersin’de rekor için dalacak
Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Şahika Ercümen, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste, 100 metre su altından gitmeyi hedefliyor. Ercümen, rekor denemesi için buzul döneminden kalıntılar taşıyan, dünyanın en özel yerlerinden biri olan, Mersin'in Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nı tercih etti. Milli sporcu, mağarada rekor kırmak kendisinde klostrofobiye yakın duygular uyandırsa da, Türkiye için sıra dışı bir rekor kırmak istediğini ve inandıktan sonra her limitin aşılabileceğini söyledi. Ercümen, "Nefesimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen, vatanı ve bayrağı uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacağız. Nefesimiz nefesleri olsun. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.
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Şahika Mersin’de rekor için dalacak
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