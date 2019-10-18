Televizyonun başından ayrılmıyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde'u konuk edecekhazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör, milli maç arasının Adanaspor'a yaramadığını belirterek,şeklinde konuştu. Adanaspor'un kadrosunda birlik ve beraberliğin tam oturmadığını söyleyen İpekoğlu,ifadelerini kullandı.Teknik adam İpekoğlu,diye konuştu.Milli maç arasını değerlendiren Engin İpekoğlu, "Ara yaramadı diyebilirim. Bunun da nedeni bizim oynatmayı düşündüğümüz 4-5 oyuncumuz antrenmanda yoktu. Bu anlamda sıkıntılıyız. Keşke bütün futbolcularımız burada olsalardı onlara yeni sistemi anlatırdık. Ancak yapacak bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.