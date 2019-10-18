Televizyonun başından ayrılmıyor

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FF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde İstanbulspor
'u konuk edecek Adanaspor
hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu
, milli maç arasının Adanaspor'a yaramadığını belirterek, "Keşke bütün oyuncularımız burada olsalardı takımımızla ilgili daha çok yol alırdık. İstediğimiz sistemi geç uyguladık"
şeklinde konuştu. Adanaspor'un kadrosunda birlik ve beraberliğin tam oturmadığını söyleyen İpekoğlu, "Umarız ikinci Adanaspor süreci hayırlı olur. Şu andaki mevcut oyuncu kadromuza baktığımız zaman ağırlığı Almanya'dan gelen gurbetçi arkadaşlarımız var. Kadro oluşturulurken sezon başında oyuncu arkadaşlarımızın takımımıza geç katılımı olumsuzluk oluşturuyor"
ifadelerini kullandı.
BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR
Teknik adam İpekoğlu, "Bu anlamda birlik ve beraberlik ortamını oluşturabilmemiz açısından biraz daha süreye ihtiyacımız var. Adanaspor'un beş tane maçını canlı olarak izledim. Geldiğim günden bu yana da yardımcı hocalarımızla birlikte televizyonun başında takımızla ilgili görüntüleri izlemeye çalışıyoruz"
diye konuştu.
4-5 OYUNCUMUZ YOKTU
Milli maç arasını değerlendiren Engin İpekoğlu, "Ara yaramadı diyebilirim. Bunun da nedeni bizim oynatmayı düşündüğümüz 4-5 oyuncumuz antrenmanda yoktu. Bu anlamda sıkıntılıyız. Keşke bütün futbolcularımız burada olsalardı onlara yeni sistemi anlatırdık. Ancak yapacak bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.