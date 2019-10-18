Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin başarısı

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Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri İstanbul'da düzenlenen 6-16 yaş MakeX yarışmasında dereceye girerek Çin'de yapılacak olan dünya finaline katılmaya hak kazandı. Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Muhammet Yılmaz mentörlüğünde; diğer iki takım Adana Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Osman Kılınç, Ağah Yıldız, Oktay Çakmak ve Mustafa Serkan Pelen'in mentörlüğünde kuruldu. Sekiz öğrenci 11-16 yaş grubunda olup yedi erkek bir kız öğrenciden oluşuyor. Şampiyon olan iki takımın dışında Adana-Çukurova Vakıfbank Ortaokulu'ndan iki kategoride dört takım daha yarışmaya katıldı ve 2.3.4 ve 8.lik dereceleri aldı. Okul aynı zamanda 2018 yılında yapılan Makex yarışmasında Türkiye üçüncüsü ve Dünya üçüncüsü olarak başarı sağladı. Vakıfbank Ortaokulu'nda iki yıldır robotik kodlama ve tasarım konusunda ders dışı eğitimler veriliyor. 2019/2020 eğitim öğretim dönemine kadar yaklaşık 350 öğrenci bu eğitimlerden faydalandı.