Yüreğir’de araç parkuru genişliyor

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir vatandaşlara daha iyi hizmet etmek amacıyla belediyenin araç parkurunu genişletiyor. 6 adet sıkıştırmalı çöp aracı, 2 adet iş makinesi (kazıcı yükleyici), 2 adet Van araç, 2 adet kamyonet, 5 adet binek oto, 2 adet camlı Van araç, 3 adet çöp taksi kamyonet Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Yüreğir Belediyesi araç filosuna ekleniyor. 6 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 2 adet iş makinesinin teslim alındığını, diğer iş makineleri ve araçların yakın zamanda teslim alınacağını belirten Başkan Kocaispir "Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla aldığımız iş makineleri ve araçlarımız Yüreğir'imize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Kocaispir, "Araçlarımızı DMO aracılığıyla alıyoruz. Gelirimiz az. Bu yüzden harcamalarımızı dikkatli yapıyoruz" dedi