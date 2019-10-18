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Yüzlerce basketbolcu turnuvada buluştu

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Yüzlerce basketbolcu turnuvada buluştu
GAZIANEP'TE Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği 7. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası'nda parke üzerinde yüzlerce basketbolcuyu misafir ediyor. 2019-2020 sezonunun ilk resmi yerel faaliyeti olma özeliğini taşıyan organizasyon, basketbol severlerden büyük ilgi görüyor. Kızlar kategorisinde 9, olmak üzere 28 farklı okul takımdan 476 lisanslı sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren okul basketbol takımları, Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nca branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirilecek. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümünde çok anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.
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