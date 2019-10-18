Yüzlerce basketbolcu turnuvada buluştu

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANEP'TE Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği'nda parke üzerinde yüzlerce basketbolcuyu misafir ediyor.Kızlar kategorisinde 9, olmak üzere 28 farklı okul takımdan 476 lisanslı sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren okul basketbol takımları,nca branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirilecek.kuruluşunun 96. yıldönümünde çok anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.