60+ Tazelenme Üniversitesi güz dönemi dersleri başladı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi bünyesinde açılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 60 yaş üstü kişileri hedefleyen ilk ve tek program olan '60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri başladı. Girne Üniversitesi kampüsünde yer alan yeni akademik dönemi açılışında, kayıt yapan yetişkinlere bilgilendirmeler yapıldı. Açılış töreninde ise, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Emete Toros birer konuşma yaptı. 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin yeni dönemi İngilizce dersi ile başladı. Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, üniversitelerin eğitim sunmanın yanında toplumla bütünleşmeye yönelik sosyal sorumluluklar da alması gerektiğini ifade ederek, bu çerçevede çalışmalarını sürdüren 60+ Tazelenme Üniversitesi'ni çok önemli bir program olarak nitelendirdi. Rektör Prof. Dr. Salihoğlu, geçen yıl programa başlayan öğrencilerin takdir dolu geri dönüşlerinin son derece mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, aynı motivasyonun sürmesi ve daha da iyiye götürülmesi yönünde çaba harcayacaklarını belirtti.