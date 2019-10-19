Adana’da sahte içki operasyonu

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Yüreğir ilçesinde, işlettiği tekel bayisinde 209 litre sahte rakı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 209 litre sahte rakı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde sahte içki satışı yapıldığını belirledi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda pet şişelere doldurulmuş 209 litre sahte rakı ele geçirdi. Sahte içkiyle ilgili iş yeri sahibi T.E. gözaltına alındı.