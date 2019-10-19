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Aranan 31 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Aranan 31 kişi yakalandı
ADANA'DA polis, hakkında arama kararı bulunan 31 şüpheliyi yakaladı. Uygulamada ruhsatsız 4 silah, 2 av tüfeği ve 2 kalaşnikof ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, arama kararı bulunan şüphelilere yönelik Seyhan ilçesinin Denizli ve 19 Mayıs Mahalleleri'nde uygulama yaptı. Uygulamada silahla ateş açma olayına karışan İbrahim A. (28), Yunus E. (22), Tuncay O. (22) ve Tolga B. (24) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 2 kalaşnikof ele geçirildi. Polis uygulamada aranan 27 kişiyi de yakalayarak, gözaltına aldı. Bu şahısların evlerinde de ruhsatsız 2 av tüfeği, 4 tabanca ve 3 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi.
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Aranan 31 kişi yakalandı
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