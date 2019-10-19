Benim takımım her şeyini vermeli

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üper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica
, milli aranın kendilerine iyi geldiğini ve artık çok daha iyi bir takım görüntüsü vereceklerini söyledi. Bugün saat 17.30'da Karadeniz'de Trabzonspor'a konuk olacak olan kırmızı- siyahlı ekipte tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.
Sumudica, geçmiş haftalar incelendiğinde yükselen bir grafik ortaya koyduklarını dile getirdi.
HER HAFTA DAHA İYİ OLACAĞIZ
Her hafta daha iyi olabilmenin mücadelesini verdiklerini anlatan Sumudica, "Hem futbolculuk hem de hocalık dönemimde hiçbir mağlubiyeti kabullenmedim. Benim takımım her zaman sahada kazanmak için yüzde yüzünü vermeli. Sonuç önemli değil ama kazanma arzusunu ve galibiyet arayışını sahada görmem lazım"
dedi.
GÜCÜMÜZÜ BİLİYORUZ
Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olacakları Trabzonspor'un gücüne dikkati çekti. "Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından. Çok güçlü ayakları olan bir ekip"
ifadelerini kullanan Rumen teknik adam, "O yüzden dikkatli olmamız lazım. Rakibin eksiklerini tespit edip bu konuda taktik geliştirirken, sahaya da kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Gücümüzü biliyoruz" dedi.