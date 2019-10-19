Benim takımım her şeyini vermeli

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü, milli aranın kendilerine iyi geldiğini ve artık çok daha iyi bir takım görüntüsü vereceklerini söyledi.Sumudica, geçmiş haftalar incelendiğinde yükselen bir grafik ortaya koyduklarını dile getirdi.Her hafta daha iyi olabilmenin mücadelesini verdiklerini anlatan Sumudica,dedi.Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olacakları Trabzonspor'un gücüne dikkati çekti.ifadelerini kullanan Rumen teknik adam, "O yüzden dikkatli olmamız lazım. Rakibin eksiklerini tespit edip bu konuda taktik geliştirirken, sahaya da kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Gücümüzü biliyoruz" dedi.