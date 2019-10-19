Çukurova Basketbol Avrupa’ya kötü başladı

KADINLAR Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Çukurova Basketbol
, evinde ağırladı Nadezhda
'ya 69-53
yenildi. Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Nadezhda, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı.
Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren deplasman ekibi, devreye 33-27 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Nadezhda, bu periyodu da 50-41 galip kapadı.
Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini eline alan deplasman ekibi, maçı 69-53 kazandı. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başlamış oldu.