Çukurova’da biyofizik kongresi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı'nın katkılarıyla 31. Ulusal Biyofizik Kongresi düzenlendi. Üç gün süren kongre de bilim insanları 3 panel, 1 konferans, 28 sözlü bildiri, 26 poster bildiri ile yeni bilgi ve birikimlerini paylaştı. Mithat Özsan Amfisin'de düzenlenen kongreye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Türk Biyofizik Derneği Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu, Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Günay, akademisyenler, bilim insanları katıldı. Kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin mini müzik dinletisiyle devam etti.