Dünya şampiyonası öncesi Vali Demirtaş’ı ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

yılında Çin'de düzenlenen MAKEX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali'nde üçüncülük derecesini elde eden, 12 Ekim'de gerçekleştirilen ve 6-16 yaş gurubundaki öğrencilerin tasarlayıp kodladıkları robotlarla Elementary ve Intermediate kategorilerinde yarışan ve yarışma sonucunda şampiyonluğu alarak kasım ayında Çin'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan öğrenciler şampiyona öncesinde Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleştirilen Vali Yardımcısı Murat Süzen, Vakıfbank Ortaokulu öğretmenleri Abdurrahman Gündeşlioğlu, Muhammet Yılmaz ile Adana Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri Osman Kılınç, Ağah Yıldız, Oktay Çakmak, Mustafa Serkan Pelen'in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında projede yer alan öğrencilerden gerçekleştirdikleri proje hakkında bilgiler alarak incelemede bulunan Vali Demirtaş; teknoloji ve bilimin durmaksızın ilerleme kaydettiği bir dönemde yaşadığımıza dikkat çekti.