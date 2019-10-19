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Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski eşi O.G. (44) tarafından hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirilip, pompalı tüfekle vurulan ve bir bacağının kesilme riski bulunan G.A.'nın (35) anne-babası saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tarsus'ta önceki gün meydana gelen olayda, O.G. çalışmasını istemediği eski eşi G.A.'nın hosteslik yaptığı servis aracının yolunu kesti. 1 çocuk annesini zorla araçtan indirip, pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.A., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan G.A., sağ bacağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Olaydan sonra kaçan eski koca ise, Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerince yakalandı.Saldırganın daha önce de kızını defalarca tehdit ettiğini anlatan G.A.'nın annesi Gürcan Aktaş (67), "Kızım ayrılalı bir yıl olmuştu. Torumu istemeye geldiler. Biz de kızımla damadımı barıştırdık. Evlerine gittiler, kumar ve içki devam ediyordu. Kızıma 'kumarı, içkiyi tercih ederim, seni tercih etmem' diyor. Anlaşamayınca kızım tekrar geri geldi. Bu kez yeniden evimize geldi, biz de 'beş-altı ay kafanızı dinleyin' dedik. Kızımı rahatsız etmeyeceğini söyledi. Öncesinde sürekli kızımı dövüyordu, küfür ediyordu. Kızımı vurduğu gün serviste çocuklar olsaydı, onlara da birşey olsaydı, ne olacaktı? Sen kanunen o servisin önünü kesemezsin. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kumar batağına giriyor, borcunu kızım ödüyordu" dedi. Eski damadının birlikte aldıkları TIR'ı satıp parasını kumarda kaybettiğini anlatan baba Murat Aktaş (74) ise "Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Her yıl, her gün illaki bir kadın mı ölsün? En ağır ceza verilsin. Bu adama para verince iyisin, vermezsen kötüsün. Yalvarıyorum kadınlar ölmesin artık yeter. Verilecek cezaya saygımız sonsuzdur" diye konuştu.