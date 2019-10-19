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Erdemli’de Eko Turizm hayata geçiyor

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Erdemli’de Eko Turizm hayata geçiyor
ERDEMLİ Belediyesi tarafından Yerel Kalite Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm projesi kapsamında Eko Turizm'i hayata geçiriyor. Daha önce Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında oluşturulan, Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi ile proje ortakları olan Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, önceki dönem Yunanistan Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas, Yunanistan Delta Belediye Başkanı ve heyetlerini ilçede ağırlayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projenin yürütücüsü olarak çalışmalarına devam ediyor.
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Erdemli’de Eko Turizm hayata geçiyor
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