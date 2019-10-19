Gaziantep’in kurtuluşu Cumhurbaşkanı’nın himayesinde

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı, Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına özel karar aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan'la Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın elinden yetki belgesini aldı. 10 ay dokuz gün boyunca açıklık ve yokluk içinde düşmanla yapılan mücadele sonunda Antep, 6 bin 317 evladını şehit vererek düşman Fransız kuvvetlerini püskürtmeyi başarmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazi" unvanıyla onurlandırılmıştı. 25 Aralık 1921 tarihinde Fransız kuvvetlerinin şehri terk etmesi o günden bu yana törenlerle kutlanıyor. 100'ncü yıl etkinlikleri Cumhurbaşkanı himayesinde gerçekleşecek.