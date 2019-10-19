Genç kanoculardan Mehmetçiğe asker selamı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA genç kanocular, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için gölde Türk Bayrağı açıp asker selamı verdi. Adana Durgunsu Kano Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılanSporcular, harekatta görev alan askerlere moral vermek amacıyla karada ve gölde Türk Bayrağı açıp asker selamı verdi. Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, Mehmetçiklere destek vermek ve yakın zamanda Fransa ile Türkiye arasında oynanan maçtasporcularıyla bir araya geldiklerini belirtti.