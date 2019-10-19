Hande-Abir’den Mehmetçik’e teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

İç savaştan kaçarak 5 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki ikizler Hande ve Abir Al Akil, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere duygu dolu sözlerin yer aldığı mektup gönderdiler. İkizler, "Sizin gibi yiğitler bu dünyada bulunmaz. Sizin gibi olmaya çalışıyorlar ama sizdeki cesaret onlarda yok. Bizler de çok iyi bir Türk askeri olacağız" satırlarına yer verdiler.Halep'e yapılan bombalı saldırıda babaları Musa'yı kaybeden ikiz kardeşler anne ve diğer akrabalarıyla Türkiye'ye geldi ve Adana'da yaşamaya başladılar. Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu'na giden 6-C sınıfı öğrencileri Hande- Abir Al Akil, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere mektup yazarak, duygularını paylaştılar. Okullarındaki başarılarıyla göz dolduran İkizler, harekata katılan Mehmetçiklere aileleriyle birlikte gece-gündüz dua ettiklerini söylediler. Boynunda Mehmetçik kolyesini taşıyan Hande Al Akil, "Harekatını ilk şehidi Ahmet Oruç, bizim tanıdığımızın arkadaşıydı. Sosyal medyadan fotoğraflarını gösterdiler çok üzüldüm. Geçtiğimiz hafta polisler bizi Tarsus'a geziye götürdü. Orada Mehmetçik kolyesini gördüm ve hemen alıp boynuma astım. Ömrüm boyunca bu kolyeyi çıkarmayacağım" dedi. Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevilen ikizlerden Hande "Sevgili kahraman Türk askerleri" diyerek başlayan mektubuna , "Allah sizden bin kere razı olsun. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Siz savaşıyorsunuz, biz de ders çalışıyoruz. Size söz veriyoruz iyi bir Türk askeri olacağız. Düşmanlar bilsinler biz kalemlerimizle ve bilgilerimizle savaşırız silahla değil. Allah'ın bütün askerlerimiz sağ salim dönsünler evlerine. Düşmanlar bilsin Türkiye daime güçlü kalacaktır" satırlarını yazdı. Hande mektubuna "Sevgili Mehmetçik" başlığını atan Abir Al Akil de, "Sevgili askerlerimiz biz sizi çok seviyoruz, bizlerin umudumuzsunuz. Sizin gibi yiğitler dünyada bulunmaz. Sizin gibi olmaya çalışıyorlar ama cesaretleri yok. Sizi çok seviyoruz. Siz Türkiye'nin umudusunuz. Allah sizinle olsun sizi çok seviyoruz" yazdıktan sonra mektubunu "Kahraman yiğitlerimize" zarfına koydu.