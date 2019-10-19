Işıkay: Taraftarı bekliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında bugün Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek olan Adana Basketbol hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı. Adana Atatürk Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak olan maça büyük önem verdiklerini belirten başkan Mehmet Işıkay, "Bu maçı istediğimiz sonuçla kapatacağımıza inanıyorum" dedi. Lige galibiyetle başladıklarını söyleyen Işıkay, "Bunu seriye dönüştürmek istiyoruz. F.Bahçe ligin en güçlü takımları arasında. Ancak bizimde gücümüz ortada. Taraftarımızın desteği şart. Ben Adanalı basketbol severleri bugün salonda görmek istiyorum. Basketbolcularımız büyük heyecan yaşıyor" diye konuştu.